المؤثرة “سناء شيك شوب” تعلن حملها بطفلها الثالث
هبة بريس – فن
أعلنت مصممة الأزياء والمؤثرة، سناء القديوي المعروفة ب”سناء شيك شوب” حملها بطفلها الثالث.
واختارت “سناء شيك شوب” الإعلان عن خبر حملها، عبر فيديو مميز رفقة زوجها وطفليها نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”.
وعلقت سناء على الفيديو بالقول: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. محتاجة دعواتكم”.
11 تعليقات
سبحان الله.ما هذا المستوى.هل المغاربة فقدوا مبادئهم و صاروا يجهرون بكل شيئ. كانت نساء اسلافنا لا تخبر احدا بحملها و في بعض الاحيان لا تشعر بها الا بعد تلد و يعزموك على تسمية المولود.اما حاليا فقد صار عاديا الاخبار على اوسع نطاق حتى بما يجري في بيوت النوم و الحمامات اعزكم الله
ألف مبروك نتمنى لها ذرية صالحة وطيبة.
يقول المثل المغربي (حتى يزيد ونسميوه سعيد) انت لازلت حامل وقومت بنشر خبر حملك هههههههههههه
كي يكمل حملك كان عليك ستره حتى تلد بسلام وامان .
اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ، وهذا ما تطلبينه سيدتي حتى يتم حملك وانتهى الكلام.
يقول الحق في قوله تعالا ما اجمل ما اعطاك الله من خيراته فسترته
لاعيب في ما يفرحنا ونشارك به اهلنا واحبابنا ولاكن هناك مايجب اعلانه ومايجب ستره
ليس كل الاشياء يعلن بها وخصوصا نحن في عالم مليء بالاحزان هناك قلوب تقطع يوميا انا لست ضد هاده المصممة اتم الله حملها على خير فقط ماداما حملها الثالت ان سترته كان احسن
ادام الله فرحتها ورزقها الله الدرية الصالحة
الف مبرووك عليها
مبروك الله يكمل عليها بالخير يارب