المؤثرة “سناء شيك شوب” تعلن حملها بطفلها الثالث

هبة بريس – فن

أعلنت مصممة الأزياء والمؤثرة، سناء القديوي المعروفة ب”سناء شيك شوب” حملها بطفلها الثالث.

واختارت “سناء شيك شوب” الإعلان عن خبر حملها، عبر فيديو مميز رفقة زوجها وطفليها نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”.

وعلقت سناء على الفيديو بالقول: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. محتاجة دعواتكم”.