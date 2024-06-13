منال بنشليخة تقصف فنانين بسبب “تقليدها”: “هذا يضحكني كثيرا”

2024-06-13 / 10:12
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هبة بريس – فن

نشرت المغنية المغربية منال بنشليخة، تدوينة مثيرة للجدل، اتهمت من خلالها فنانين بتقليدها.

وقالت بنشليخة في التدوينة التي نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”: “لا أقصد أن أكون وقحة أو غير محترمة تجاه الفنانين الآخرين، ولكن بصراحة هذا الأمر يضحكني كثيرا، إنها طريقة غير مباشرة ليقولوا بأنهم معجبون بعملي دون أن يكلفوا أنفسهم عناء إخباري مباشرة، لذا فالأمر كله جيد”

وأضافت “الجزء المجنون في الأمر هو أنهم يتواصلون مع فريقي الخاص للعمل معهم. عندما تكون مبدعا، الناس يحبون رؤية تحركاتك وخطواتك، ليقلدوك سواء في أسلوبك أو اتجاهك. ولكن من الأخر هذا شرف ليا”.

هذا ورجح عدد من المتابعين أن صاحبة “ما خلاو ما قالو” تقصد الفنانة نورا فتحي برسالتها.

2024-06-13 / 10:12
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