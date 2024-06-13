طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بأجواء حارة نوعا ما بالسهول الداخلية، وجنوب المنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، في حين ستكون السماء غائمة جزئيا مع احتمال نزول قطرات مطرية بالأطلسين الكبير والمتوسط.

ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بضباب محلي ما بين تزنيت وطانطان، مع تكون كتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، وغرب الأقاليم الجنوبية، وجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر هبات رملية محتملة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و25 درجة بأقصى الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، وستكون ما بين 13 و20 درجة في ما تبقى من الأرجاء الأخرى.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الدار البيضاء، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان بالجنوب ما بين الصويرة وطانطان.