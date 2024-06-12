اكادير : حجز 6800 عبوة ” سليسيون” ومؤثرات عقلية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 12 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 37 و51 سنة، اثنين منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيه الأول وهو متلبس بتسليم شحنة من عبوات اللصاق لاثنين من مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، بغرض إعادة ترويجها في أوساط المدمنين، وذلك قبل أن تسفر إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز ما مجموعه 6800 عبوة من مادة اللصاق الموجهة لاستخدامها خارج إطارها الأصلي، فضلا عن مبلغ مالي مهم من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما أظهرت عملية التنقيط بقاعدة بيانات الأمن الوطني أن اثنين من الموقوفين يشكلان موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة مصالح الأمن الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.