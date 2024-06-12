6 شهداء في قصف إسرائيلي على وسط غزة
استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.
وقال مستشفى “العودة” بمخيم النصيرات في بيان، إنه “استقبل 5 شهداء و8 مصابين، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة”.
ولم يوضح البيان طبيعية الإصابات التي وصلت ولا حجم خطورتها.
بدورهم، أكد شهود عيان أن “القصف الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في أحد شوارع بلدة المغراقة”.
وأوضح الشهود أن طواقم الإسعاف والمواطنين نقلوا الضحايا والمصابين إلى مستشفى “العودة”.
وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، استشهد فلسطيني وأصيب آخران، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا وسط مخيم البريج، ما أدى استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين بجروح
8 تعليقات
اللهم انصر أهل غزه يا رب العالمين
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا حول ولا قوة الا بالله رحمهم الله واحسن مثواهم
رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته، وتقبلهم وسائر شهداء غزة وفلسطين
الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر
رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته، وتقبلهم الله وسائر شهداء غزة وفلسطين حسبنا الله و نعم الوكيل في من تجبر و طغى
غفر الله لنا !! فالله يقول في محكم كتابه!! و لا تحسبن الذين قتلوا …بل أحياء!! أولى بنا ان نتوسل لمجاهدي غزة بالدعاء!! و ان ندعوا لهم بالنصر ! لم يكن المغاربة في هذا المستوى من جهل احكام القران!!
اللهم ارحمهم برحمتك .يجب على المغرب والمسؤولين قطع العلاقات نهائياً مع قتلة الأطفال و النساء و قطع التطبيع نهاءيا نصرة لإخواننا في غزة و فلسطين فلن يجلب لنا إلا المصائب في جميع المجالات و إننا نلاحظ استنزافه لخيرات البلاد .