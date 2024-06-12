6 شهداء في قصف إسرائيلي على وسط غزة

استُشهد 5 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، الأربعاء، بقصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمواطنين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

وقال مستشفى “العودة” بمخيم النصيرات في بيان، إنه “استقبل 5 شهداء و8 مصابين، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للمدنيين في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة”.

ولم يوضح البيان طبيعية الإصابات التي وصلت ولا حجم خطورتها.

بدورهم، أكد شهود عيان أن “القصف الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين في أحد شوارع بلدة المغراقة”.

وأوضح الشهود أن طواقم الإسعاف والمواطنين نقلوا الضحايا والمصابين إلى مستشفى “العودة”.

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، استشهد فلسطيني وأصيب آخران، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا وسط مخيم البريج، ما أدى استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين بجروح