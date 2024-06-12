رئيس مجلس النواب يتباحث مع سفير إسبانيا بالمغرب

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، همّت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين عبرا خلال هذا اللقاء عن اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بقيادة عاهلي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

كما أشاد الطرفان، وفق البلاغ، بمستوى التعاون البرلماني المتميز بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.