المغاربة أكثر من رفضت إسبانيا طلبات تأشيراتهم في 2023

أعلنت السلطات الإسبانية رفضها ما مجموعه 51 ألف طلب تأشيرة قدمها مغاربة عام 2023،

الرقم اعلاه أصدره تقرير لشبكة “شنغن فيزا” المتخصصة في تتبع أرقام التأشيرات الأوروبية.

وقال التقرير، الصادر الإثنين، أنه وفقا لإحصائيات السلطات الإسبانية، فإن المغاربة حلوا في المركز الأول في قائمة أكثر طالبي تأشيرة إسبانيا العام الماضي، كما احتلوا بذلك المركز الأول في قائمة المواطنين الذين رُفضت طلبات تأشيرتهم.

واشار المصدر ذاته إن مجموع الطلبات التي جرى رفضها بلغ 51 ألفا و281 طلبا، مما يمثل 27 بالمئة من مجموع الطلبات التي تقدم بها المغاربة.

وعلى عكس ذلك ، وافقت القنصليات الإسبانية على منح التأشيرة لـ123 ألفا و270 مغربيا، وحلوا بذلك في المركز الثاني في قائمة الجنسيات الأكثر حصولا على تأشيرة زيارة هذا البلد الأوروبي، بعد الصينيين.

ومع ذلك، أشار “شنغن فيزا” إلى أن عدد الطلبات التي تقدم بها المغاربة عام 2023 شهد تراجعا بنسبة 6 بالمئة مقارنة بعام 2022.