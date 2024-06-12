ميسي يكشف آخر فريق سيلعب لصالحه قبل اعتزاله

قال ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الأربعاء، إن إنتر ميامي المنافس في دوري المحترفين الأميركي سيكون آخر فريق يلعب لصالحه وأضاف المهاجم أنه يشعر “ببعض الخوف” من فكرة اقتراب اليوم الذي يقرر الاعتزال فيه.

ويملك ميسي، الفائز بكأس العالم 2022، عقدا مع إنتر ميامي يمتد حتى عام 2025 بعد انضمامه إلى الفريق في الصيف الماضي بعد فترة قضاها مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وأبلغ ميسي شبكة “إي إس بي إن” الرياضية “إنتر ميامي سيكون فريقي الأخير. أحب لعب كرة القدم. أستمتع بكل شيء أكثر لأنني أدرك أنه لا يتبقى لي سوى القليل (من الوقت).

وأضاف “لست مستعدا للرحيل عن كرة القدم. قمت بذلك طوال حياتي، أحب كرة القدم وأستمتع بالتدريب كل يوم والمباريات.. نعم أشعر دائما ببعض الخوف من انتهاء كل ذلك”.

ويستعد ميسي، الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، مع منتخب بلاده للدفاع عن لقب كوبا أميركا في البطولة التي تنطلق يوم 20 يونيو في الولايات المتحدة.