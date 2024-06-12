“إل جي إلكترونيكس” المغرب ومؤسسة الأطلس الكبير تزرعان حوالي 5000 شجرة زيتون بالحوز

هبة بريس

بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يحتفل به سنويا في يوم 5 يونيو، تطلق إل جي إلكترونيكس المغرب، بشراكة مع مؤسسة الأطلس الكبير (HAF)، مبادرة طموحة تهدف إلى استعادة والمحافظة على المنظومة البيئية لإقليم الحوز مع توفير آفاق اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية. وتشمل هذه المبادرة زراعة ما يقرب من 5000 شجرة زيتون.

في أعقاب الزلزال المدمر الذي وقع في 8 شتنبر 2023، انخرطت المجتمعات المحلية في منطقة الحوز في عملية إعادة إعمار طويلة وصعبة.

ومن هذا المنطلق، عززت مؤسسة الأطلس الكبير دعمها للمجتمعات المحلية من خلال مبادرات طويلة الأمد والمدرة لدخل مستدام، مثل مشتل أشجار الفاكهة الذي تم إنشاؤه عام 2012 في جماعة تمصلوحت. كما أنها تحتضن تعاونية نسائية تنتج الزربية وغيرها من منتجات الصناعة التقليدية، مما يعزز النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة.



وفي معرض حديثه عن هذه المبادرة، أكد سفيان بنبادجي، مدير التسويق في إل جي إلكترونيكس المغرب، على الأهمية الكبرى للحفاظ على البيئة بقوله: “في إل جي إلكترونيكس، نحن مقتنعون بأن كل بادرة هي مهمة في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، وحملة زراعة أشجار الفاكهة هذه لا تهدف فقط إلى حماية البيئة، ولكن أيضًا لدعم المجتمعات المحلية اقتصاديًا من خلال تزويدها بمصادر دخل مستدامة.”

ورحب يوسف بن مير، رئيس مؤسسة الأطلس الكبير، بالتزام إل جي إلكترونيكس المغرب بهذه المبادرة: “من خلال توحيد الجهود يمكننا حقًا خلق تأثير إيجابي على البيئة وعلى حياة الناس والمجتمعات المحلية. نحن ممتنون لشركة إل جي إلكترونيكس المغرب لدعمها والتزامها بالحفاظ على الطبيعة.”

وتوجهت فرق شركة إل جي إلكترونيكس المغرب يوم الأربعاء 5 يونيو إلى قريتي أشبارو وأكريش للمشاركة في يوم مع الساكنة وزراعة أشجار الزيتون معًا.

وقد عزز هذا اليوم الرمزي العلاقات مع المجتمعات المحلية ورفع مستوى الوعي والتحسيس بأهمية الحفاظ على البيئة.

وتجسد المبادرة المشتركة لشركة إل جي إلكترونيكس المغرب ومؤسسة الأطلس الكبير التزاما عميقا بالحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة.

كما توضح هذه الإجراءات أهمية التعاون بين الشركات والمنظمات غير الربحية لإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات المحلية وتعزيز مستقبل أكثر استدامة للجميع.