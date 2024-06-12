الـ”يويفا” يكشف عن حكم مباراة افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الأربعاء عن هوية حكم المباراة الافتتاحية لكأس أوروبا التي ستجمع بين ألمانيا المضيفة واسكتلندا في ميونخ.

وتقام المباراة الافتتاحية في يورو 2024، بين ألمانيا واسكتلندا، في العاشرة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كلا من ألمانيا، اسكتلندا، هنجاريا، سويسرا.

وقرر “يويفا”، إسناد مهمة قيادة المباراة الافتتاحية لكأس أمم أوروبا للحكم الفرنسي كليمان توربان البالغ من العمر 42 عاما.

وسبق لتوربان أن أدار خمس مباريات خلال مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022، بما فيها مباراة البرازيل أمام كوريا الجنوبية (4-1) في ثمن نهائي مونديال قطر.