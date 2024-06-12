حريق يندلع في فندق بمدينة ” إيلات” جنوب إسرائيل

2024-06-12 / 19:37
1

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حريقا اندلع في فندق “ليوناردو كلوب” في إيلات مساء يوم الأربعاء، وأن فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث.

وقالت المصادر ذاتها إن فرق الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغا عن اندلاع حريق داخل الفندق تعمل على إخماد الحريق والبحث عن المحاصرين.

ووفق المعلومات الأولية تم نقل شخص واحد إلى المستشفى بعد استنشاقه الدخان.

وتشهد المناطق الواقعة في شمال إسرائيل حرائق أتت على مساحات كبيرة وذلك بسبب الهجمات التي يشنها “حزب الله” اللبناني وقصفه بالصواريخ لعدد من المنشآت والأهداف العسكرية.

وقالت السلطات الإسرائيلية يوم الأربعاء، إن الحرائق المشتعلة في الشمال الإسرائيلي، ألحقت أضرارا بمبان في بلدات كاديتا، مشيرة إلى إخلاء المنازل في تلك المناطق.

2024-06-12 / 19:37
1

مقالات ذات صلة

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في جنين

2024-06-13 / 18:57

قطعت جثته وألقي رأسه أمام مدرسة.. مق_تل نجل سفير…

2024-06-13 / 18:10

بلجيكا.. إصابة 6 أشخاص إثر انفجار بمبنى في أنفيرس

2024-06-13 / 11:28

6 شهداء في قصف إسرائيلي على وسط غزة

2024-06-12 / 22:40

أرمينيا تعلن نيتها الانسحاب من معاهدة أمنية تقودها روسيا

2024-06-12 / 22:15

تقدم “اليمين المتطرف” بفرنسا ..أي انعكاسات على دول “المغرب…

2024-06-12 / 20:19

لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية…

2024-06-12 / 18:44

علماء آثار أتراك يعثرون على تماثيل يعود تاريخها إلى…

2024-06-12 / 18:38

الكويت.. عشرات القتلى في حريق بمنطقة سكنية

2024-06-12 / 11:59

أكسيوس”: حماس ردت رسميا على مقترح وقف إطلاق النار

2024-06-11 / 19:50

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى