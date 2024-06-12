حبس لاعب منتخب إسبانيا السابق “دي بيدرو”

هبة بريس / رياضة

قبضت الشرطة الإسبانية على لاعب المنتخب الإسباني وفريق ريال سوسيداد السابق خافيير دي بيدرو، تنفيذا لحكم بالسجن 9 أشهر بتهمة “العنف ضد النساء”.

وأوردت صحيفة “آس” الإسبانية، الأربعاء، أنه “تم القبض على خافيير دي بيدرو لاعب ريال سوسيداد السابق في مكان عمله، ونقله لاحقا إلى سجن مارتوتين في غويبوزكوا حيث سيقضي عقوبة بالسجن تسعة أشهر بتهمة العنف ضد النساء”.

وتابعت: “كان لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 50 عاما قد صدر بحقه مذكرة تفتيش واعتقال صادرة عن محكمة سان سيباستيان بعد صدور حكم نهائي بتهمة إساءة معاملة امرأة”

وأضافت الصحيفة: “دخول اللاعب السجن محاط بالجدل، بعد أن تقدمت امرأة أخرى أول أمس بشكوى جديدة ضده تدعي أيضا أنها تعرضت للعنف ما أدى إلى إصابتها بكسر في ذراعها”.

وزادت: “فرضت محكمة سان سيباستيان أمرا تقييديا على الرياضي السابق لمدة 1.4 عام لن يتمكن معه من الاقتراب من ضحيته على مسافة 300 متر أو المنزل أو مكان العمل أو أي مكان آخر كان فيه”.