حادث انتحار تلميذة بآسفي .. بنموسى مطلوب بالبرلمان
تفاعلا مع فاجعة انتحار تلميذة بعدما ألقت بنفسها من أعلى جرف أموني بشاطئ حاضرة المحيط الأطلسي بآسفي بسبب ضبطها في حالة غش بامتحانات البكالوريا يوم الاثنين المنصرم، طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير والإجراءات المصاحبة للامتحانات الاشهادية التي تشكل ضغطا نفسيا على اليافعين المقبلين على اجتيازها.
وقالت البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية سلوى البردعي، في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، إن انتحار تلميذة كانت تجتاز امتحانات الباكالوريا بمدينة آسفي حادث مفجع، حيث أقدمت على وضع حد لحياتها بعد أن تم ضبطها متلبسة بحالة غش.
وساءلت النائبة وزير التعليم عن أسباب الاهتمام بالجانب التقني فقط لاجتياز الامتحانات الباكالوريا دون استحضار تداعيات اجراءات الضبط والزجر على نفسية اليافعين، في ظل غياب تدابير توعوية مصاحبة لعملية إجراء الامتحانات، وعن تغييب برامج للدعم النفسي لهذه الفئة من التلاميذ التي تظل تحت الضغط النفسي لامتحانات الباكالوريا
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المسؤول الأول عن هذه الفاجعة التي هزت الرأي العام والمحلي بانتحارها بسبب ضبطت في حالة غش هي مؤسستها لان أولا قبل الشروع في الامتحان كان على المؤسسة توفير آليات الغش حتى لا نقع في مثل هذه الحوادث المؤلمة والمحزنة وثانيا هو الأستاذ الذي تم بطردها من القسم وهذا ما جعلها تشعر بالاهانة أمام زميلاتها واضطرت إلى اتخاذ قرار في حياتها وهو الانتحارلهذا يجب محاسبتهم واللجوء إلى القضاء .
يقول المثل المغربي (البكاء من بعد الميت خسارة) وانتهى الكلام.
الإهمال هو السبب وراء ذلك ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل إنا لله وإنا اليه راجعون اللهم صبر اهليها واغفر لها ووسع مدخلها.
يجب على الحكومة عدم السكوت عن هذه القضية لأنها قضية مست التلاميذ والتلميذات وحتى الأباء والأمهات حتى لا نقع مرة أخرى في هذا المشكل الذي ترك أثرا نفسيا كبيرا في نفوس المغاربة بصفة عامة.
تأسفنا لموت هذه التلميذة البريئة التي انتحرت ،للأسف الشديد ضاعت هذه التلميذة في لحظة ضعف وترك من ورائها حزناً عميقاً في قلوب التلاميذ والاباء والأمهات وحسبنا الله ونعم الوكيل من كان مسبباً لها.
التعامل والتهاون مع حالات الغش فهو بذاته جريمة لهذا يجب على مؤسسات التعليمية ان تأخذ درساً من هذه الواقعة.
هذا العنوان يعني وزير الرياضة هو المسؤول عن تصرف تلميذة وانه سيحضر الى البرلمان لمحاسبته
يا لصحافة 2024
ألاحظ أن السيد وزير التعليم لم يقوم بقراءة الفاتحة ترحما على روح الفقيدة او الدعاء لها بالرحمة والمغفرة لان انتحارها كان سببها الأستاذ وهذا هو ما اود قوله.إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وأرحمها وأسكنها فسيح جناتك انك غفور رحيم .
اذا أخذنا القضية من الجانب الديني فقول الله تعالى في كتابه الحكيم ( ولا تقتلوا انفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً..)