حادث انتحار تلميذة بآسفي .. بنموسى مطلوب بالبرلمان

تفاعلا مع فاجعة انتحار تلميذة بعدما ألقت بنفسها من أعلى جرف أموني بشاطئ حاضرة المحيط الأطلسي بآسفي بسبب ضبطها في حالة غش بامتحانات البكالوريا يوم الاثنين المنصرم، طالبت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وزير التربية الوطنية بالكشف عن التدابير والإجراءات المصاحبة للامتحانات الاشهادية التي تشكل ضغطا نفسيا على اليافعين المقبلين على اجتيازها.

وقالت البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية سلوى البردعي، في سؤال كتابي وجهته لوزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، إن انتحار تلميذة كانت تجتاز امتحانات الباكالوريا بمدينة آسفي حادث مفجع، حيث أقدمت على وضع حد لحياتها بعد أن تم ضبطها متلبسة بحالة غش.

وساءلت النائبة وزير التعليم عن أسباب الاهتمام بالجانب التقني فقط لاجتياز الامتحانات الباكالوريا دون استحضار تداعيات اجراءات الضبط والزجر على نفسية اليافعين، في ظل غياب تدابير توعوية مصاحبة لعملية إجراء الامتحانات، وعن تغييب برامج للدعم النفسي لهذه الفئة من التلاميذ التي تظل تحت الضغط النفسي لامتحانات الباكالوريا