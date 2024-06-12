الملك مبرقا بوتين: حريصون على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا.

وقال الملك في برقية التهنئة: “بمناسبة احتفال روسيا الاتحادية الصديقة بعيدها الوطني أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي بأحر التهاني، مشفوعة بأخلص التمنيات للشعب الروسي بموصول التقدم والازدهار”.

وأكد حرص المملكة على “مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون الثنائي البناء القائمة بين بلدينا، بما يوطد الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.