الملك مبرقا بوتين: حريصون على تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين بلدينا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا.
وقال الملك في برقية التهنئة: “بمناسبة احتفال روسيا الاتحادية الصديقة بعيدها الوطني أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي بأحر التهاني، مشفوعة بأخلص التمنيات للشعب الروسي بموصول التقدم والازدهار”.
وأكد حرص المملكة على “مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون الثنائي البناء القائمة بين بلدينا، بما يوطد الشراكة الإستراتيجية التي تجمعهما، ويخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.
8 تعليقات
حفظ الله ملكنا الحبيب دائما سباقا لمساندة الدول في سرائها وفرحها ونحن بدورنا نرفع احر التبريكات بمناسبة عيد وطنها مشفوعة بالفخر والاعتزاز والتقدم والازدهار والرقي .
تربطنا علاقة صداقة قوية بين البلدين الصديقين منذ سنوات طويلة دام الله مودتهما والتوفيق والتفوق باستمرار لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما.
كشعب مغربى نرفع احر التهاني بمناسبة العيد الوطني لروسيا حفظ الله البلدين الشقيقين واعانهم الله صداقتهم.
هذه التهنئة بمناسبة عيد الوطني لروسيا من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ستعزز من العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين وسترتفع التبادل والتعاون الاقتصادي والاستثماري.
ملكنا الحبيب يريد السلم والسلام بين سائر العالم وهذا هو ما يجعل ربط العلاقات الديبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا ومحاولة الصلح بينهما.
التعاون بين البلدين سيعطي قفزة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية وحتى العسكرية حفظ الله ملكنا الحبيب الذي يفكر بجدية كبيرة من اجل مصالح البلدين.
الديبلوماسية المغربية أحدث التقييمات الإيجابية تسع التعامل ينوع من تعديل بخطة مصلحة المملكة المغربية بسيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأبعد عنه كل شر و سوء .
يجب على المملكة المغربية بالحفاظ على العلاقات الثنائية والديبلوماسية بين البلدين روسيا.