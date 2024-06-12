بنسعيد: “حضور المغرب في معرض الشارقة تجسيد للعلاقات الوطيدة مع الإمارات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل على هامش توقيع اتفاقيات تتعلق بفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بأن حضور المغرب كضيف شرف بهاته الدورة هو تجسيد للعلاقات الوطيدة مع الإمارات.

و في هذا الصدد، أوضح وزير الشباب و الثقافة و التواصل بأن هذه الاستضافة تأتي في سياق تشهد فيه العلاقات المغربية الإماراتية تحت القيادة الحكيمة لقائدي البلدين طفرة نوعية، ستمكن من مواكبة المجال الثقافي للمجالات الأخرى.و

و شدد بنسعيد على أن حضور المملكة المغربية كضيف شرف في معرض الشارقة الدولي للكتاب، سيمثل انطلاقة لتدشين مرحلة متقدمة من التنسيق، والتعاون، وتبادل الخبرات، وتثمينا لكل مبادرة من شأنها أن توسع آفاق العمل المشترك.