الحكومة: ملتزمون بتعهداتنا مع طلبة الطب والصيدلة

هبة بريس – الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، التزام الحكومة بتعهداتها مع طلبة الطب والصيدلة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي يومه الأربعاء: “كل ما تعهدت به الحكومة ما زالت ملتزمة به”، مشيرا الى أن الجهات المختصة ستعلن قريبا تواريخ تنظيم الامتحانات.

هذا وكانت الحكومة قد قدمت عرضا لطلبة الطب والصيدلة لحلحلة الأزمة التي انطلقت منذ أشهر.

وتمثل العرض الحكومي، في زيادة سنة جامعية من التداريب المؤدى عنها بشكل اختياري، و زيادة في نسبة مقاعد التكوين، مع إعادة تشكيل المنهج التعليمي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة.