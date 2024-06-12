السعودية تطلق خدمة “الطاكسي الطائر” في موسم الحج

2024-06-12 / 15:15
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هبة بريس – وكالات

دشنت السعودية، بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، خدمة التاكسي الطائر لأول مرة في موسم الحج الحالي بهدف توفير وسيلة نقل متطورة تسهل تنقل الحجاج في أكثر مراكز العالم ازدحامًا.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، عن تدشين التاكسي الطائر ذاتي القيادة، حيث أقلعت الطائرة الكهربائية الصغيرة ذات المقعدين، بشكل عمودي، بحضور مسؤولين كبار.

ويقول القائمون على المشروع، إن الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي، تتضمن نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة والمساهمة في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

2024-06-12 / 15:15
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