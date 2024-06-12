ميلان يقتحم سباق التعاقد مع يوسف النصيري

2024-06-12 / 17:48
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افتحم نادي إي سي ميلان الإيطالي سباق التعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم اشبيلية الإسباني.

ووفقا لما أوردته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نادي إي سي ميلان انضم لسباق التعاقد مع النصيري، إلى جانب كل من وست هام وتوتنهام الإنجليزيين.

وأصبح نادي اشبيلية الإسباني منفتحا على فكرة بيع مهاجمه يوسف النصيري هذا الصيف، في حالة حصوله على عروض مناسبة.

ويرغب النادي الإسباني في بيع اللاعب المغربي من أجل الاستفادة ماديا من صفقته، بعدما أنهى الموسم على وقع حس تهديفي عالي.

2024-06-12 / 17:48
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