الفنانة حلا شيحة: “أحمد سعد جميل.. ده حبيبي”

هبة بريس – وكالات

كشفت الفنانة المصرية حلا شيحة حقيقة ارتباطها بمواطنها الفنان أحمد سعد، بعد ظهورهما معا بشكل رومانسي خلال حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، مشيرة إلى أنه مجرد صديق عزيز.

وقالت حلا في تصريح لموقع “إي تي بالعربي”: “ده حبيبي.. أحمد سعد جميل، وفنان جميل، وخلال فرح جميلة عوض هو كان نازل من المسرح بعد ما غنى، وأنا كنت أصعد على المسرح، وتصافحنا، وخلال التصافح تم التقاط الصورة”.

وعن شعورها بعد تداول صورتهما مع تعليقات تفيد ارتباطهما قالت: “لم أشعر بالضيق أبدا وضحكت جدا، أحمد سعد جميل ولذيذ جدا”.