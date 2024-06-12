في آخر أيام الامتحان.. تلامذة ثانوية بسلا يشيدون بمجهودات الإدارة والأساتذة

مقالات ذات صلة
لحظة إيقاف جانح حاول سرقة شاحنة بالحي المحمدي من…
2024-06-12 / 14:42
هذا ما تقرر في قضية المنشط الإذاعي مومو بعد…
2024-06-12 / 14:33
تصريحات طريفة لتلاميذ البكالوريا في آخر أيام الإمتحان الوطني
2024-06-12 / 13:02
وجدة .. تنظيم المنتدى الجهوي الأول لجهة الشرق حول…
2024-06-12 / 13:00
تقرير “هبة بريس” حول إرتفاع أسعار أضحية العيد بالرغم…
2024-06-12 / 11:55
تحركات بطل آسيا سفيان رحيمي داخل الملعب أثناء مباراة…
2024-06-12 / 01:13
حصري: تحركات النجم ابراهيم دياز داخل الملعب أثناء مقابلة…
2024-06-12 / 00:49
وليد الركراكي بعد الفوز على الكونغو: وخا ربحنا بستة،…
2024-06-12 / 00:17
النصيري يعانق شابا دخل الى رقعة الملعب ويقدم له…
2024-06-11 / 23:59
وليد الركراكي يوضح بخصوص اللاعبين الثلاث الذين سيشاركون مع…
2024-06-11 / 23:52