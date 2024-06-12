حسام حبيب معلقا على خطوبة شيرين: “أتمنى رؤيتها سعيدة دائماً”

2024-06-12 / 13:13
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هبة بريس – وكالات

علّق المغني المصري حسام حبيب، على خبر خطوبة طليقته المغنية شيرين عبد الوهاب من شخص من خارج الوسط الفني.

وعبّر حسام حبيب عن بالغ سعادته بخطوبة طليقته شيرين عبد الوهاب، قائلاً: “ألف ألف ألف مبروك يا شيرين، وبتمنالك أحلى حياة في الدنيا”.

وأضاف حبيب: “الحمدلله رب العالمين أنها سعيدة وأتمنى رؤيتها سعيدة دائماً، وأدعو أن يرزقها الله الفرحة دائماً”.

وتابع: “علاقتي بها ليس لها علاقة بموضوع الزواج، بالعكس أنا أتمنى أن تكون أسعد إنسانة في الدنيا، هي وخطيبها، وربنا يوفقهم ويكرمهم وأن يعيشوا أحلى حياة في الدنيا”.

2024-06-12 / 13:13
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‫4 تعليقات

  4. شيرين تارة مطلقة. تارة مخطوبة تارة متزوجة هل حلال عليهم التعدد. والرجال لا. ام حقوق المرأة.

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