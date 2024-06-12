الداخلة : ايداع 9 أشخاص السجن ضمن شبكة ” خيار البحر”

2024-06-12 / 12:52
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تمكنت الأجهزة الامنية بالداخلة جنوب المملكة، من تفكيك شبكة تنشط في ممارسة الصيد خارج القانون، متخصصة في جمع ” خيار البحر” مما يؤثر في الإخلال بالتوازن البيئي .

وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية الداخلة ، بإيداع تسعة أشخاص على السجن في انتظار محاكمتهم، فيما تباشر المصالح الامنية تحقيقاتها بخصوص احتمال وجود افراد اخرين ضمن هذه الشبكة ، التي سبق لجمعيات تعنى بالبيئة ان راسلت الجهات المختصة بوجود هذه الشبكة ونشاطها المتنامي بالمنطقة .

وتستهدف الشبكة الأحياء البحرية المحظور صيدها ، خاصة ” خيار البحر” الذي يستعمل في صنع حبوب ” الفياغرا” ، كما تم حجز بحوزة الشبكة في مصانع سرية بمدينة الداخلة على ازيد من 1800 كيلوغرام .

2024-06-12 / 12:52
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