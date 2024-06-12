الكويت.. عشرات القتلى في حريق بمنطقة سكنية
هبة بريس – وكالات
نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الداخلية، أن أكثر من 35 شخصا لقوا مصرعهم في حريق اندلع بمنطقة المنقف السكنية بمحافظة الأحمدي التي تقع جنوب غرب مدينة الكويت.
ونقلت الوكالة تصريحا لمدير (الأدلة الجنائية) اللواء عيد العويهان لتلفزيون الكويت: “توجهنا إلى الموقع وسيطرت قوة الإطفاء على الحريق ثم بدأت المعاينة من قبل فريق طوارئ مشكل لمثل هذه الأزمات”.
وتابع أنه “تلقينا بلاغا من عمليات وزارة الداخلية في تمام الساعة السادسة من صباح الاربعاء عن وجود حريق في منطقة المنقف” .
18 تعليقات
لطفك ياااارب إنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
أنا لله وانا اليه راجعون
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم بردا و سلاما
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته
لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون
يا لطيف الطف بعبادك يا لطيف يا رحمان يا رحيم
يارب لطفك يارب لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم
الله يرحمهم برحمته الواسعه ويسكنهم فسيح جناته
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يرحم المتوفين ويشفي المصابين
نسأل الله العافية.. وأن يتغمدهم برحمته