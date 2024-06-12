الكويت.. عشرات القتلى في حريق بمنطقة سكنية

هبة بريس – وكالات

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الداخلية، أن أكثر من 35 شخصا لقوا مصرعهم في حريق اندلع بمنطقة المنقف السكنية بمحافظة الأحمدي التي تقع جنوب غرب مدينة الكويت.

ونقلت الوكالة تصريحا لمدير (الأدلة الجنائية) اللواء عيد العويهان لتلفزيون الكويت: “توجهنا إلى الموقع وسيطرت قوة الإطفاء على الحريق ثم بدأت المعاينة من قبل فريق طوارئ مشكل لمثل هذه الأزمات”.

وتابع أنه “تلقينا بلاغا من عمليات وزارة الداخلية في تمام الساعة السادسة من صباح الاربعاء عن وجود حريق في منطقة المنقف” .