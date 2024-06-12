تيزنيت : حجز كمية كبيرة من مواد طبية تستعمل في ” الإجهاض

من المرتقب مثول شخصين احداهما امراة ، اليوم الاربعاء 12 يونيو الجاري ، امام انظار النيابة العامة بابتدائية تيزنيت ، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية .

وكانت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تيزنيت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء الإثنين الماضي، قد اوقفت سيدة وشقيقها يبلغان من العمر 28 و34 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج مواد طبية مهربة من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهما متلبسين بمحاولة ترويج كمية من الأقراص الطبية المهربة لشخصين، بدعوى استعمالها في تسهيل عمليات الإجهاض، وذلك قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش المنجزة عن حجز كمية إضافية من نفس العقاقير الطبية المهربة، والتي بلغ مجموعها 1145 قرصا، علاوة على ملغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.