أصيب بكسور على مستوى اليد.. فؤاد قبيبو يتعرض لحادث سير خطير
هبة بريس – فن
تعرض مهندس الديكور، وزوج المودل ابتسام باطما، فؤاد قبيبو، لحادث سير خطير.
وأصيب قبيبو بكسور متفازتة الخطورة على مستوى اليد، نتيجة تعرضه لحادث سير على متن دراجته النارية بمدينة مراكش.
واستدعت إصابة قبيبو خضوعه لتدخل جراحي مستعجل، حيث أجرى عملية جراحية يوم أمس الثلاثاء داخل المصحات الخاصة تكللت بالنجاح. وفق تصريح زوجته
11 تعليقات
اللهم اشفيه وعافيه شفاء لا يغادر سقما
الله يشفيه ويعافيه
نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه
نطلب من الله تعالى أن يشفيه ويعافيه ويقومه بالصحة والعافية عاجلا غير آجل .
ربنا يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين اللهم امين
ربنا يشفيه ويعافيه ويقوم بالسلامه يارب
ربنا يشفيه ويعفيه يارب العالمين
ربنا يشفيه و يعافيه اللهم امين يارب العرش العظيم
الحادث اثر جداً على زوجته ابتسام باطما مما خلف حزنا كبيرا في حياتها ونفسيتها اللهم اشفيه .
لا داعي للسرعة التي تسببت عاقة جسدية ; في التأني السلاسة وفي العجلة الندامة .
تأسفنا كثيرا وتألمنا على هذا الحادث الخطير الذي أصيب به زوج الفنانة ابتسام باطما، اللهم اشفيه وعافيه يارب العالمين