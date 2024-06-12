أصيب بكسور على مستوى اليد.. فؤاد قبيبو يتعرض لحادث سير خطير

هبة بريس – فن

تعرض مهندس الديكور، وزوج المودل ابتسام باطما، فؤاد قبيبو، لحادث سير خطير.

وأصيب قبيبو بكسور متفازتة الخطورة على مستوى اليد، نتيجة تعرضه لحادث سير على متن دراجته النارية بمدينة مراكش.

واستدعت إصابة قبيبو خضوعه لتدخل جراحي مستعجل، حيث أجرى عملية جراحية يوم أمس الثلاثاء داخل المصحات الخاصة تكللت بالنجاح. وفق تصريح زوجته