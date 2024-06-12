الفنانة شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها

2024-06-12 / 09:40
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هبة بريس – فن

أعلنت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن احتفالها مؤخراً بخطوبتها من شخص من خارج الوسط الفني.

وقالت شيرين عبد الوهاب إن خطيبها لا يريد الكشف عن هويته، وهي تحترم ذلك الأمر، لذلك تمت الخطوبة بسرية تامة.

وأكدت شيرين أنها تعيش قصة حب كبيرة مع هذا الشخص، واصفة نفسها بـ “زينة العرايس”، حسب تعبيرها.

2024-06-12 / 09:40
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‫5 تعليقات

  1. ألف مبروك للفنانة شيرين عبد الوهاب بمناسبة خطوبتها أصلا هي عانت الكثير من المشاكل مع طليقها .

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  4. لماذا لم تعلن عن اسمه ؟ هل خافت من خطيبها السابق ان يسبب لها مشاكل ويفضحها عن ماضيها وإدمانها للمخدرات؟؟

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