طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بتشكل سحب منخفضة كثيفة وكتل ضبابية بالسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية.

ويرتقب تمركز سحب غير مستقرة محليا بكل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والمنطقة الشرقية، حيث يتوقع نزول أمطار رعدية، كما سيلاحظ تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالمناطق الوسطى والأقاليم الجنوبية وجنوب شرق المملكة مع احتمال تناثر هبات رملية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 22 و 27 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و21 درجة في باقي الأرجاء.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بوجه عام.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الرباط، وهائجا بالجنوب، وسيكون هائجا إلى قوي الهيجان ما بين آسفي وطانطان.