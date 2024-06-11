وجدة .. تنظيم المنتدى الجهوي الأول لجهة الشرق حول الماء

هبة بريس : وجدة

احتضن مركب المعرفة بمدينة وجدة، يوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، أشغال المنتدى الجهوي الأول لجهة الشرق حول الماء، تحت شعار “التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية بجهة الشرق”.

وعرف المنتدى، حضور كل من معاذ الجامعي والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة انجاد، عمر حجيرة رئيس جهة الشرق بالنيابة، محمد ولد الشيخ رئيس جهة اترارزة الموريتانية، محمد صابري رئيس المركز الجهوي للإستثمار بجهة الشرق، ادريس الضحاك عضو اكاديمية المملكة، مصطفى بن حمزة رئيس للمجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، وعمال اقاليم جرادة، تاوريرت، جرسيف، الدريوش وبوعرفة فجيج.

وخلال كلمته بالمناسبة، اكد معاذ الجامعي والي جهة الشرق، ان المنتدى يأتي في إطار الحرص بمعية كافة الفاعلين على ايلاء الاهمية اللازمة لإشكالية الماء انسجاما مع الانشغالات الكبرى لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، كما نتطلع الى مناقشة كل ما يلزم من اجراءات في مجال تدبير الموارد المائية بجهة الشرق امام ندرتها ومكافحة آثار التغيرات المناخية، بالإضافة الى تقاسم الخبرات وتقديم كل الآراء المفيدة في مجال تنويع مصادر تأمين الماء.

اما عمر حجيرة رئيس جهة الشرق بالنيابة، فقد ركز في مداخلته، اننا ارتأينا الى تنظيم هذا المنتدى الجهوي الاول للماء للتباحث حول الإشكاليات المرتبطة بالماء لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بالجهة خاصة في شق التكيف، حيث اضحت جهة الشرق تعاني منذ سنوات من الإجهاد المائي واصبح تحقيق الأمن المائي من أهم الاولويات.

إدريس الضحاك عضو أكاديمية المملكة، أكد في مداخلة حول رهانات الامن المائي والتنمية المستدامة، ان المغرب بفضل الأعراف والقوانين وكذا التخطيطات الموجودة، يعتبر نموذجا لمواجهة شح المياه، وبالتالي تحقيق الأمن المائي، كما انه يتجه حاليا الى نهج طرق جديدة متمثلة في استعمال مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة بتكنولوجيات حديثة، بالإضافة الى الحكامة وتحسين شبكة التوزيع.

كما تخلل المنتدى تنظيم ثلاث جلسات تتعلق بمداخلات في عدة مجالات تتعلق بالماء والمحافظة عليه عبر التحسيس والتوعية والتدبير العقلاني، التغيرات المناخية وندرة المياه، تأمين وترشيد مياه السقي من أجل منظومة فلاحية مثمنة، المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية لحوض ملوية، محطة تحلية المياه بجهة الشرق لتعزيز وتنويع العرض المائي.

وفي الأخير، تم عرض التوصيات لتأمين وتدبير الموارد المائية واختتام اشغال المنتدى الجهوي الاول لجهة الشرق.