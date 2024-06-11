اختلاس ملياري من اموال محطات الوقود بسوس

في اكبر عملية اختلاس شهدتها سوس، والتي تقدر قيمتها المالية حوالي ملياري سنتيم، تم اختلاسها من اموال محطة وقود يمتلكها مستثمر في المحروقات يتحدر من احد أقاليم جهة سوس ماسة .

وقالت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ان الاموال المختلسة، يشتبه ان احد مسيري المحطات، هو من يقف من وراءها، بعد اكتشاف الاختلاس واختفاءه في ظروف غامضة، يرجح انه غادر التراب الوطني قبل حصر الاموال المختلسة .

وباشرت المصالح الامنية تحقيقاتها حول هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة بعد توصلها بشكاية من مالك شركة المحروقات .