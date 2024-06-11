مختل عقلي يعرض شرطي لاعتداء بالسلاح الابيض بمراكش

مختل عقلي يعرض شرطي لاعتداء بالسلاح الابيض بمراكش

2024-06-11 / 22:40
6

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، من توقيف شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في محاولة تعريض ضابط شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد داهم موظف الشرطة من الخلف بدون سبب ظاهر، محاولا تعريضه لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر يعاني من خلل عقلي، وسبقت إحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية من طرف المصالح الأمنية بمدينة مراكش.

وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية.

2024-06-11 / 22:40
6

مقالات ذات صلة

طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة بعموم مناطق المملكة

2024-06-12 / 09:05

اختلاس ملياري من اموال محطات الوقود بسوس

2024-06-11 / 23:48

وجدة .. تنظيم المنتدى الجهوي الأول لجهة الشرق حول…

2024-06-11 / 23:19

تطوان ..توقيفات في قضية ترويج “كوكايين وقرقوبي “

2024-06-11 / 21:58

إعادة انتخاب المغرب في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي…

2024-06-11 / 21:49

“فرضية الانتحار “..مصرع تلميذة إثر سقوطها من الطابق الخامس…

2024-06-11 / 20:58

دعوة إلى وزير النقل لتفعيل مبدأ العدالة المجالية في…

2024-06-11 / 20:17

الجزائر.. أعمال شغب “عنيفة” بعد شح المياه

2024-06-11 / 19:40

وجدة .. توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين جهة الشرق…

2024-06-11 / 19:18

“حوارات المواطنة”.. صديقي يجتمع بساكنة قرية تيزي نوشك بالحوز

2024-06-11 / 17:55

‫6 تعليقات

  5. هاد المتشردين. والمتسولين والمتسولات لا أحد يريد ايجاد حل لهذه الحالة الاجتماعية.للاسف.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى