مختل عقلي يعرض شرطي لاعتداء بالسلاح الابيض بمراكش

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال اليوم الثلاثاء 11 يونيو الجاري، من توقيف شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي، وذلك بعد تورطه في محاولة تعريض ضابط شرطة لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد داهم موظف الشرطة من الخلف بدون سبب ظاهر، محاولا تعريضه لاعتداء جسدي بواسطة سلاح أبيض، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن توقيفه.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن المعني بالأمر يعاني من خلل عقلي، وسبقت إحالته على مستشفى الأمراض العقلية والنفسية من طرف المصالح الأمنية بمدينة مراكش.

وقد فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن خلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية.