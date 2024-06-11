تصفيات مونديال 2026.. المنتخب الوطني يحقق فوزا كاسحا أمام الكونغو

حقق المنتخب الوطني المغربي فوزا كاسحا أمام نظيره الكونغو برازافيل بستة أهداف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء بملعب أدرار باكادير، ضمن تصفيات مونديال 2026.

افتتح عز الدين أوناحي التسجيل في الدقيقة 8، وأضاف شادي رياض الهدف الثاني في الدقيقة 16، ثم وقع أيوب الكعبي ثلاثة أهداف في الدقائق 20 و39 و53، وأضاف سفيان رحيمي الهدف السادس في الدقيقة 62.

هذا الفوز يبقي المنتخب الوطني في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد الكونغو عند 0 نقطة في المركز الأخير.

وتمت برمجة هذه المباراة في آخر لحظة بملعب أدرار بأكادير بدلا من كينشاسا، بعدما رفض المنتخب الكونغولي خوض المباراة في كينشاسا التابعة للكونغو الديمقراطية.

وكان المنتخب الكونغولي قد هدد بالانسحاب من هذه المباراة على غرار مواجهة النيجر السابقة، قبل أن يتم نقل المباراة من كينشاسا إلى ملعب أدرار بمدينة أكادير.

وحلت بعثة المنتخب الكونغولي في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الإثنين بمدينة أكادير، إذ خاض هذا المنتخب حصة تدريبية واحدة فقط في اكادير قبل خوض المباراة.