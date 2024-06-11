“فرضية الانتحار “..مصرع تلميذة إثر سقوطها من الطابق الخامس بتطوان

هبة بريس –

لقيت تلميذة عشية اليوم الثلاثاء مصرعها، إثر سقوطها من أعلى الطابق الخامس لعمارة سكنية على مستوى شارع جبل تدغين (حومة طنجاوة) بتطوان .

وقالت مصادر محلية إن الهالكة البالغة من العمر 15 سنة وهي تلميذة كانت تدرس بمستوى الجدع مشترك سقطت من أعلى الطابق الخامس لعمارة سكنية وسط شكوك حول اقدامها على انهاء حياتها بطريقة مأساوية لأسباب لازالت مجهولة الى حدود كتابة هذه الأسطر .

ولقيت الهالكة مصرعها بعين المكان متأثرة بالرضوض والكسور الخطيرة التي اصيبت بها جراء السقطة القوية ، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى تطوان في وقت باشرت فيه السلطات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة