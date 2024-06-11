مجلس عمالة مكناس يصادق على رفع منحة فريق النادي المكناسي و انجاز عدد من المشاريع التنموية

2024-06-11 / 19:35
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2024-06-11 / 19:35
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