أكسيوس”: حماس ردت رسميا على مقترح وقف إطلاق النار

أعطت حماس الوسطاء القطريين والمصريين ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار، وفقا لما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي نقلا عن مصدرين مطلعين على القضية.

ولم يقدم موقع “أكسيوس” تفاصيل إضافية بشأن موعد الرد أو طبيعته، كما لم يكشف عن هوية المصدرين.

وأصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بيانا مشتركا، الثلاثاء، أكدتا فيه الرد الرسمي، وعبرتا فيه أيضا عن استعدادهما للتعاطي بإيجابية مع اتفاق ينهي الحرب في غزة، بحسب رويترز.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول من حماس – لم تكشف عن اسمه – قوله إن الحركة قدمت للوسطاء ردها الرسمي.

شبكة “سي إن إن” الإخبارية، بدروها، نقلت عن مسؤول قطري لم تكشف عن هويته، إن حماس قدمت ردا على اقتراح وقف إطلاق النار الأخير في غزة للوسطاء. وقال المسؤول إن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات.