أكسيوس”: حماس ردت رسميا على مقترح وقف إطلاق النار
أعطت حماس الوسطاء القطريين والمصريين ردها الرسمي على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار، وفقا لما ذكر موقع “أكسيوس” الأميركي نقلا عن مصدرين مطلعين على القضية.
ولم يقدم موقع “أكسيوس” تفاصيل إضافية بشأن موعد الرد أو طبيعته، كما لم يكشف عن هوية المصدرين.
وأصدرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بيانا مشتركا، الثلاثاء، أكدتا فيه الرد الرسمي، وعبرتا فيه أيضا عن استعدادهما للتعاطي بإيجابية مع اتفاق ينهي الحرب في غزة، بحسب رويترز.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول من حماس – لم تكشف عن اسمه – قوله إن الحركة قدمت للوسطاء ردها الرسمي.
شبكة “سي إن إن” الإخبارية، بدروها، نقلت عن مسؤول قطري لم تكشف عن هويته، إن حماس قدمت ردا على اقتراح وقف إطلاق النار الأخير في غزة للوسطاء. وقال المسؤول إن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات.
7 تعليقات
يجب وقف إطلاق النار..
قرار صائب يصب في صالح الطرفين..
اللهم احفظ اخواننا المسلمين في غزة وفلسطين فاحفظهم بعينك التي لا تنام..
اللهم انصرهم نصرا عزيزا يارب العالمين..
لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ، قِيلَ: أَيْنَ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟! قَالَ: بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ
و الله غالب على أمره و لكن أكثر الناس لا يعلمون
حماس آخر ما تبقى من شرف الأمة
لا يضرهم من خذلهم
تكالبت عليهم أئمة الكفر و خدلهم إخوانهم في الدين و الملة
لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
و كان حقا علينا نصر المؤمنين
يارب نصرا من عندك لإخواننا في غزة
الله لايسامح اي حد تسبب في دمار غزه واهل غزه
حسبي الله ونعم الوكيل