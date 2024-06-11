وزير الداخلية الإيطالي: المغرب بلد “ذو قيمة استراتيجية” بالنسبة لإيطاليا
أكد وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، اليوم الثلاثاء بالرباط (11 يونيو)، أن المملكة المغربية بلد ذو قيمة استراتيجية بالنسبة لإيطاليا.
وقال بيانتيدوزي، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن الوزارتين تعملان في عدة مجالات للتعاون، منها مسألة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتنسيق في الميدان الأمني
.وأشار إلى أن المباحثات بين الطرفين شكلت مناسبة لتناول “مواضيع بالغة الأهمية” ولبث زخم جديد في مجموعة العمل المختلطة التي تضم موظفين ومسؤولين من القطاعين، بغية الانكباب على القضايا ذات الاهتمام المشترك
.وأبرز أيضا أنه وجه دعوة إلى نظيره المغربي من أجل القيام بزيارة إلى إيطاليا.وخلال هذا الاجتماع، بحث الوزيران عددا من الملفات الثنائية، وتناولا أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، المرتبطة بالفضاء المتوسطي
.وبهذه المناسبة، شددا على أهمية مواصلة تعزيز دينامية التعاون بين البلدين، خاصة على مستوى الأمن والهجرة، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات من أجل استشراف أفضل للتهديدات والتحديات المشتركة الناجمة عن أنشطة الشبكات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود
4 تعليقات
موقع الاستراتيجي للمغرب يعطي له امتيازات كبيرة مع الإتحاد الأوروبي..
المغرب تجمعه علاقة قوية مع إيطاليا..
نتمنى تطوير علاقتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية..
السلام عليكم
جالية مهمة تعيش في إيطاليا و مندمجة في المجتمع الإيطالي ….هناك مشاكل في الدبلومات و الوراق و رخصة السياقة المغربية غير معتمدة و غير معترف بها المرجو من السيد وزيرر الداخلية و حثي الخارجية ان تكون في الموعد الإصلاح ما يمكن إصلاحه