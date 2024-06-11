محمد عبد الجليل: “oncf قامت بإنجاز دراسات للربط السككي بين أكادير والعيون”

2024-06-11 / 17:48
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هبة بريس ـ الرباط 

أكد محمد عبد الجليل وزير النقل و التجهيز بأن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بإنجاز دراسات للربط السككي بين مدينتي أكادير و العيون.

و أوضح الوزير في مداخلة له بمجلس المستشارين بأن oncf قامت بإنجاز دراسات موازية، للربط السككي بين وسط و جنوب المملكة من خلال خط سككي سيربط مستقبلا بين أكادير و العيون.

و شدد وزير النقل و التجهيز على أنه يتم حاليا الانكباب على مشروع خط التيجيفي القطار الفائق السرعة الذي سيربط القنيطرة بمراكش، و في مرحلة ثانية بين مراكش و أكادير، ثم ربط أكادير بالعيون.

2024-06-11 / 17:48
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