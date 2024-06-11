وزير النقل: ندرس ربط مراكش وأكادير بـ”التيجيفي”

هبة بريس – الرباط

كشف وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، عن وضع مخطط مديري من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، يشمل خطوط سككية جديدة، “خطوط القطار الفائق السرعة 1300 كلم” و”الخطوط الكلاسيكية 3800 كلم”.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المكتب يستعد لانجاز الخط الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، مع اعداد الدراسات اللازمة لتشييد الخط الفائق السرعة بين مراكش وأكادير بطول 240 كلم

كما أشار الوزير، الى إنجاز دراسة الجدوى للربط السككي بين مدينتي أكادير والعيون لتحديد مسار الخط وتكلفته المالية التقديرية.