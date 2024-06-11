وهبي لنواب الأمة: “شرف لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها”

2024-06-11 / 17:29
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هبة بريس ـ الرباط

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهز و سيتم عرضه على أنظار نواب الأمة في الأيام المقبلة.

و أوضح وهبي خلال مداخلة له أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن هناك ضغط كبير هاته السنة بخصوص مشاريع القوانين.

و شدد وزير العدل على أن نواب الأمة يبذلون جهودا كبيرة رغم ضغط الوقت، مضيفا: “سيكون شرف لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها و سيتذكركم المغاربة ستين عام جاية حتى يجي شي تعديل آخر لهاد القوانين”.

2024-06-11 / 17:29
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‫6 تعليقات

  1. بأن هناك ضغط كبير هاته السنة بخصوص مشاريع القوانين من البنك الدولي والجمعيات العلمانية وعلى رأسهم سعادة الوزير ومم يختبأ على ضرب الأسرة والقدرة الشرائية.

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  2. مال هاد بنادم حاسب على راسو؟؟ واش غير هو اللي وزير في المجرة؟ بنادم كاع مريض في راسو. غدا يقول للمغاربة رآه شرف لكم أنني وزير في بلادكم.

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