وهبي لنواب الأمة: “شرف لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها”
هبة بريس ـ الرباط
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بأن مشروع قانون المسطرة الجنائية جاهز و سيتم عرضه على أنظار نواب الأمة في الأيام المقبلة.
و أوضح وهبي خلال مداخلة له أمام أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بأن هناك ضغط كبير هاته السنة بخصوص مشاريع القوانين.
و شدد وزير العدل على أن نواب الأمة يبذلون جهودا كبيرة رغم ضغط الوقت، مضيفا: “سيكون شرف لكم أن تمرروا هذه القوانين جميعها و سيتذكركم المغاربة ستين عام جاية حتى يجي شي تعديل آخر لهاد القوانين”.
6 تعليقات
بأن هناك ضغط كبير هاته السنة بخصوص مشاريع القوانين من البنك الدولي والجمعيات العلمانية وعلى رأسهم سعادة الوزير ومم يختبأ على ضرب الأسرة والقدرة الشرائية.
مال هاد بنادم حاسب على راسو؟؟ واش غير هو اللي وزير في المجرة؟ بنادم كاع مريض في راسو. غدا يقول للمغاربة رآه شرف لكم أنني وزير في بلادكم.
وزير لا علاقة
ديرو لينا حال اصحاب ساوابق مسكين كيعنيو معا حسن سيراة و سلك
كون فيكون ما أراده الله سيكون
شخص متعجرف