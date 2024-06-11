وزير النقل: خصصنا 400 مليار درهم لربط 43 مدينة بالقطارات
لبنى ابروك – هبة بريس
أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، أن المملكة تتوفر على مخطط مديري طموح أعد من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية لتغطية كافة التراب الوطني بالشبكة السككية.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن المخطط يشمل خطوط سككية جديدة، “خطوط القطار الفائق السرعة 1300 كلم” و”الخطوط الكلاسيكية 3800 كلم”.
وسيمكن هذا المخطط، يضيف الوزير، من ربط 43 مدينة عوض 23 مدينة، وسيوفر الخدمات ل87% للساكنة بدل 51% ويقدر غلافه المالي بأكثر من 400 مليار درهم.
وأضاف الوزير، أن الشبكة الفائقة السرعة ترتكز على محورين “المحور الاطلسي والمحور المغاربي”، مشيرا إلى أن المخطط مشاريع يشمل وصل 14 ميناء و12 مطار الى جانب مشاريع أخرى.
2 تعليقات
400 مليار درهم توازي عند الصرف 40 مليار دولار…و هذا يعادل نصف الناتج الداخلي الخام..واش السيد وزير النقل يتكلم فعلا عن 400 مليار درهم او عن 4 مليار درهم…
ياأخي الحسني إخطلت عليك الأمور ،40 مليار دولار تساوي بالتقريب 4 مليار درهم يعني 400 مليار درهم تساوي 40 مليار دولار حقا مبلغ كبير ولكن هذه المشاريع في المدى البعيد مثلا 2030 أو 2040