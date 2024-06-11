أخنوش: سنة 2023 عرفت افتتاح 4 مدن جديدة للمهن والكفاءات والسياحة استقطبت 14,5 مليون سائح

مقالات ذات صلة
أخنوش الأرقام المسجلة تعزز طموحنا لجعل التشغيل على رأس…
2024-06-11 / 16:52
سلا : الأطر الصحية يطالبون وزير الصحة بالتدخل العاجل…
2024-06-11 / 16:13
سلا : الأطر الصحية يطالبون وزير الصحة بالتدخل العاجل…
2024-06-11 / 16:13
الإتحاد الوطني للمهندسين المغاربة تطالب بإتفاقية جماعية تخص المهندسين…
2024-06-11 / 15:12
رئيس الحكومة: ميثاق الاستثمار الجديد يتيح أنظمة مبتكرة لدعم…
2024-06-11 / 14:40
أخنوش: لن نكذب على المغاربة وسنواجه إشكالية التشغيل بشجاعة…
2024-06-11 / 11:06
عكس مايروج له.. تصريح هادئ ومؤذب لتلميذة دوزات الباك
2024-06-11 / 06:48
أخنوش: المغاربة “مكيشطحوش” ومتأثرين بما يقع في غ زة…
2024-06-11 / 00:18
الرباط : بوريطة يلتقي بوزيرة خارجية إفريقيا الوسطى حاملة…
2024-06-10 / 23:05
أخنوش : لأول مرة تمكنت بلادنا من تجاوز عتبة…
2024-06-10 / 23:02