قبل عيد الأضحى.. الملك محمد السادس يحل بمدينة تطوان

هبة بريس – مكتب طنجة

حلّ الملك محمد السادس زوال اليوم الثلاثاء، بمدينة تطوان على متن رحلة جوية قادما اليها من العاصمة الرباط .

وسيقضي جلالة الملك عيد الأضحى بالقصر الملكي بتطوان على غرار السنة الفارطة، كما ينتظر أن يبدأ جلالته عطلته الصيفية بالإقامة الملكية بالمضيق .

وشهدت مدينة تطوان والمدن المجاورة اعمال ترميم وتزيين سبقت الزيارة الملكية منذ أسابيع ، والتي شملت الطرقات والشوارع الرئيسية وبعض المناطق السياحية .