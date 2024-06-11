قبل عيد الأضحى.. الملك محمد السادس يحل بمدينة تطوان
هبة بريس – مكتب طنجة
حلّ الملك محمد السادس زوال اليوم الثلاثاء، بمدينة تطوان على متن رحلة جوية قادما اليها من العاصمة الرباط .
وسيقضي جلالة الملك عيد الأضحى بالقصر الملكي بتطوان على غرار السنة الفارطة، كما ينتظر أن يبدأ جلالته عطلته الصيفية بالإقامة الملكية بالمضيق .
وشهدت مدينة تطوان والمدن المجاورة اعمال ترميم وتزيين سبقت الزيارة الملكية منذ أسابيع ، والتي شملت الطرقات والشوارع الرئيسية وبعض المناطق السياحية .
7 تعليقات
حفظ الله ملكنا الحبيب وأطال الله في عمره وجعله قرة أعين المسلمين والمسلمات اجمعين يارب العالمين.
عطلة سعيدة لملكنا الغالي والمحبوب لدى المغاربة اجمعين حفظه الله ورعاه وسدد خطاه خطاه .
نحن كشعب مغربي نرفع احر التبريكات بمناسبة عيدالاضحى اطله الله على ملكنا العظيم بالصحة والعافية .
عيد مبارك سعيد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأبعد عنه كل مكروه يا رب العالمين .
نتمنى لك إقامة طيبة بمدينة تطوان الجميلة والتي أصبحت برعايتك الكريمة في أحسن حلة وأجمل بكثير من السابق ، حفظك الله ورعاك يا مولانا محمد السادس وبارك الله في صحتك يارب
أنا كمواطن عربي الأصل احب ملك المغرب وبدون مجاملة فهو ملك عظيم وملك القلوب الكل يحبه وله كامل الاحترام والتقدير وعيد سعيد وكل عام وملك المغرب بألف خير وصحة وسلامة يارب العالمين.
عيد مبارك سعيد مسبقا لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وعطلة الصيف سعيدة تملؤها الفرحة والبهجة والسرور .