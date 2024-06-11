أيوب الكعبي مطلوب في الدوري الإسباني

بات الدولي المغربي أيوب الكعبي، مهاجم وهداف أولمبياكوس اليوناني مطلوبا في الدوري الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية.

وفي هذا الصدد، أوردت صحفية “ماركا” الإسبانية، أن أيوب الكعبي، يحظى باهتمام كل من خيتافي ولاس بالماس الإسبانيين، حيث أبدى الفريقان اهتماما واضحا بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويأتي اهتمام الثنائي الإسباني بضم الكعبي بعد موسمه المميز مع أولمبياكوس اليوناني، حيث قاد فريقه للتتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.