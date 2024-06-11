عيد الأضحى: صندوق الإيداع والتدبير يعلن عن صرف المعاشات يوم 12 يونيو

2024-06-11 / 15:19
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هبة بريس

أعلن صندوق الإيداع والتدبير، اليوم الثلاثاء، عن صرف المعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات صناديق التضامن والإعانات المتعلقة بدورة فاتح يوليوز 2024، بشكل مسبق، وذلك ابتداء من 12 يونيو 2024.

وأفاد الصندوق، في بلاغ له، بأن “صندوق الإيداع والتدبير، عبر قطاع الادخار والاحتياط، المسير للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يعلن أن أداء المعاشات الشهرية للتقاعد وإيرادات صناديق التضامن والإعانات المتعلقة بدورة فاتح يوليوز 2024، سيتم بشكل مسبق بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك ابتداء من يوم 12 يونيو 2024”.

2024-06-11 / 15:19
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