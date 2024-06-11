مقتل نائب رئيس ملاوي و9 آخرين في تحطم طائرة

2024-06-11 / 13:58
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هبة بريس – وكالات

أعلن رئيس ملاوي لازاروس تشاكويرا، في خطاب للأمة اليوم الثلاثاء، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس كلاوس تشيليما و9 آخرين والتي اختفت أمس الاثنين.

ويأتي هذا الإعلان بعد عثور فريق بحث على حطام الطائرة كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما، حسبما أفاد به مصدر عسكري الثلاثاء، بعد يوم من اختفاء الطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

واختفت الطائرة العسكرية التي تقل تشيليما (51 عاما) و9 آخرين أمس، بعد أن فشلت في الهبوط في مدينة مزوزو الشمالية بسبب ضعف الرؤية وطُلب منها العودة إلى العاصمة ليلونغوي.

2024-06-11 / 13:58
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