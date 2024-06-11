وهبي يعتزم خلق وظيفة “الوساطة” للصلح بين المتنازعين
هبة بريس – الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم وزارته خلق وظيفة “الوساطة” للصلح بين الأطراف المتنازعة.
وذكر وهبي، خلال تدخله باجتماع المناقشة التفصيلية للمسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، أن الوظيفة التي ستساهم في خلق من 20 الى 40 الف منصب شغل، تهدف لللوساطة في حل نزاعات الزواج والطلاق والشغل والخلافات المدنية.
وأضاف وهبي أن وزارته ستعمل على إعداد مشروع قانون لإحداث وظيفة الوساطة وإحالته على البرلمان لمناقشته، مشددا بالقول: “سنربح الكثير من الملفات عن طريق الوساطة”.
وتحدث الوزير، عن مفهوم “العدالة التصالحية” في الصيغة الجديدة للقانون الجنائي، مسترسلا بالقول: “عندما يتنازع شخصان ويتصالحان لكن ملي كيمشيو للمحكمة كتتم إدانتهما لأن الدعوى العمومية مستقلة عن الدعوى المدنية”، مشيرا الى أن الهدف هو إسقاط الدعوى العمومية قي حالة تنازل أحد الطرفين”.
3 تعليقات
صلح راسك بعد وتصالح مع الشعب المغربي عاد قل هاذ الكلام أنت أكبر ظالم وطاغي وحسيفي على الشعب وفاقذ الشيء لايعطيه
يحاربون الزواج. وفي نفس الوقت يدعون خلق للوساطة في الزواج والطلاق. والكل يعرف معنى الوساطة عندنا في المجتمع. تغرة جديدة لإنعاش الوساطيين. النزاعات تحل داخل المحاكم من طرف قضاة للأسرة. لماذا هذه الوساطة. اتسائل هل وهبي وحده لي في هاد الحكومة. كل ساعة خرجة. مع العلم بدون فائدة.
أنا من ضحايا الوكيل العام السابق بورزازات احمد باكي اطالب فقط بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بي وبمواطنين اخرين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به اللهم قد بلغت انشري يا هبة بريس العزيزة