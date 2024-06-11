وهبي يعتزم خلق وظيفة “الوساطة” للصلح بين المتنازعين

هبة بريس – الرباط

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم وزارته خلق وظيفة “الوساطة” للصلح بين الأطراف المتنازعة.

وذكر وهبي، خلال تدخله باجتماع المناقشة التفصيلية للمسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، أن الوظيفة التي ستساهم في خلق من 20 الى 40 الف منصب شغل، تهدف لللوساطة في حل نزاعات الزواج والطلاق والشغل والخلافات المدنية.

وأضاف وهبي أن وزارته ستعمل على إعداد مشروع قانون لإحداث وظيفة الوساطة وإحالته على البرلمان لمناقشته، مشددا بالقول: “سنربح الكثير من الملفات عن طريق الوساطة”.

وتحدث الوزير، عن مفهوم “العدالة التصالحية” في الصيغة الجديدة للقانون الجنائي، مسترسلا بالقول: “عندما يتنازع شخصان ويتصالحان لكن ملي كيمشيو للمحكمة كتتم إدانتهما لأن الدعوى العمومية مستقلة عن الدعوى المدنية”، مشيرا الى أن الهدف هو إسقاط الدعوى العمومية قي حالة تنازل أحد الطرفين”.