الفنانة سلوى زرهان تعلق على انتحا.ر تلميذة آسفي: “هادشي كيضر فالخاطر”

2024-06-11 / 12:05
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هبة بريس – فن

علقت الفنانة سلوى زرهان، على حادثة انتحار تلميذة بمدينة آسفي، بعد ضبطها في حالة غش في امتحانات البكالوريا.

وقالت زرهان في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”: “كنطلب منكوم تدعيو بالرحمة مع البنت اللي انتاحرات فكورنيش اسفي.. الله يرحمها ويوسع عليها”

هادشي كيضر فالخاطر، بنت باقا صغيرة حياتها مشات على قبل امتحان، ومنجحش كاع، راه ماشي نهاية العالم ايلا مفهمتش شيحاجة ولا الامتحان جا صعيب”

2024-06-11 / 12:05
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‫21 تعليقات

  1. كأنها لوحدها في المغرب تقول هذا الكلام. هذا الكلام يقوله كل المغاربة . اين هو الخبر الجديد . فقط الإشهار والبحث عن البوز.

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