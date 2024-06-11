الفنانة سلوى زرهان تعلق على انتحا.ر تلميذة آسفي: “هادشي كيضر فالخاطر”

2024-06-11 / 12:05
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هبة بريس – فن

علقت الفنانة سلوى زرهان، على حادثة انتحار تلميذة بمدينة آسفي، بعد ضبطها في حالة غش في امتحانات البكالوريا.

وقالت زرهان في فيديو نشرته على حسابها بموقع “انستغرام”: “كنطلب منكوم تدعيو بالرحمة مع البنت اللي انتاحرات فكورنيش اسفي.. الله يرحمها ويوسع عليها”

هادشي كيضر فالخاطر، بنت باقا صغيرة حياتها مشات على قبل امتحان، ومنجحش كاع، راه ماشي نهاية العالم ايلا مفهمتش شيحاجة ولا الامتحان جا صعيب”

2024-06-11 / 12:05
16

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‫16 تعليقات

  11. اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته يارب العالمين وارزق أهلها الصبر والسلوان

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  12. لا حول ولاقوة الابالله العلي العظيم واتوب اليه استغفرالله انا لله وانا اليه راجعون

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  13. السبب ليس الامتحان..راها مسكينة تحمل امراضا نفسية حادة لايعلم بحالها إلا الله..كانت تحتاج الى مواكبة نفسية وعلاج لحالة الاكتئاب خاصة بعد فقد سندها الاول وهي امها…غفر الله لها ورحمها.. جيل اليوم نفسيته هشة ضعيفة تنهزم امام ابسط الأمور لأنه لم يتربى على مواجهة الحياة بكل متناقضاتها..لهذا لاينبغي ان نضع الامتحان او الأساتذة في قفص الاتهام لانهم لم يقوموا إلا بالواجب.. وإلا فإنهم يحاسبون..

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